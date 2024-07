Ezra Pound così spiegava il fascismo agli inglesi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) L a difficoltà di essere compresi quando si scrive della Nuova Italia è che essa si trova al di fuori dell'esperienza generale dei lettori britannici. I sudditi britannici e i cittadini francesi e statunitensi non hanno mai sperimentato un governo che fosse realmente interessato al benessere nazionale. Sono abituati ad essere sfruttati dalle forze che si muovono dietro facciate decorative. Puoi dire loro che Mussolini è seriamente interessato al benessere dell'Italia e del popolo italiano, ma molti di loro semplicemente non ti credono. L'Italia non ha bisogno di colonie “per dare lavoro” ai suoi figli. L'Italia ha bisogno dell'Abissinia per raggiungere l'indipendenza economica, e con questo non intendo il permesso scritto dei nemici di tutta l'umanità; Intendo la ricchezza materiale, le materie prime necessarie per nutrire e vestire il popolo italiano.