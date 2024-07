Como | inizia il raduno a Mozzate ci sono Belotti e Dossena

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Prende il via la stagione 2024/2025 deldi Cesc Fabregas. La squadra si è ritrovata presso il centro sportivo diper l’inizio della preparazione. Presenti i nuovi acquisti Andreae Albertoche proseguirà la preparazione nel ritiro di Marbella, in Spagna, con test amichevoli verso l’inizio della Serie A il 18 agosto. Ecco l’elenco dei convocati per ildi oggi: Samuel Ballet, Federico Barba, Daniele Baselli, Alessandro Bellemo, Andrea, Pierre Bolchini, Matthias Braunoder, Tommaso Cassandro, Alberto Cerri, Moutir Chajia, Marco Cutro, Patrick Cutrone, Lucas Da Cunha, Alberto, Tommaso Fumagalli, Alessandro Gabrielloni, Simone Ghidotti, Niko Gioacchini, Edoardo Goldaniga, Nickolas Ioannou, Alessio Iovine, Ben Kone, Peter Koavacik, Matteo Loverre, Oliver Abildgaard, Cas Odenthal, Marco Sala, Adrian Semper, Gabriel Strefezza, Simone Verdi, Mauro Vigorito.