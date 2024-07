Cardinale Ruini ricoverato in terapia intensiva per infarto

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ansia e preoccupazione per le condizioni di salute delCamillo. Il prelato, 93 anni, è statoinal Policlinico Gemelli di Roma in seguito a unavuto nel tardo pomeriggio di sabato. Il, spiega in una nota dell'ospedale, èd'urgenza, in seguito ad un "dolore toracico". "In considerazione dell`età avanzata e della storia clinica del, si è reso necessario il ricovero incardiologica. Il paziente è vigile e collaborante e le sue condizioni cliniche sono al momento stabili. Prosegue il monitoraggio e le terapie"., figura di spicco della Chiesa italiana, è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) dal 7 marzo 1991 fino alla stessa data del 2007.