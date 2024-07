Bonus colonnine domestiche via alle prenotazioni | si risparmia l’80% della spesa

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 8 luglio 2024) A partire dore 12 di lunedì 8 luglio, sarà possibile richiedere ilper le. Questo contributo copredel costo di acquisto e installazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e sia i privati che i condomìni possono beneficiarne: i primi possono ricevere fino a 1.500 euro, mentre gli edifici condominiali possono ottenere fino a 8mila euro. Come fare domanda Leper accedere alstanno per iniziare: a partire da lunedì 8 luglio sarà possibile richiedere questo beneficio, destinato a chi desidera installare una colonnina elettrica presso la propria abitazione. L’agevolazione è rivolta a tutte le persone fisiche e ai condomìni, e copre l’acquisto e l’installazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, comee wall box.