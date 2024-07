Boeing accetta la condanna per frode Quanto vale una vita umana?

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 8 luglio 2024) Non poteva fare altro che dichiararsi colpevole il costruttore aerospaziale più grande del mondo, del resto non c’è alcun dubbio che a causare due incidenti catastrofici era stato un insieme di cause riconducibili sia alla gestione delle procedure di certificazione di un software, sia un modo di operare che aveva esposto compagnie, equipaggi e passeggeri a un’eventualità rara ma complessa da gestire. Cosìhato di dichiararsi colpevole di associazione a delinquere perriguardo gli incidenti avvenuti ai suoi B737-Max nel 2018 e 2019 ai voli di Lion Air ed Ethiopian Airlines. Il Dipartimento di Giustizia ha infatti affermato che il produttore dell’aereo hato di investire oltre 450 milioni di dollari in sicurezza e soprattutto di pagare una multa penale di 243,6 milioni di dollari, cifra che però le famiglie delle 346 vittime totali hanno criticato definendola un “accordo affettuoso e un atroce abominio” che consentirebbe adi ere la piena responsabilità per le morti.