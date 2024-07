Biden | resto in corsa per battere Trump

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 8 luglio 2024) 18.54 Il presidente statunitense Joe, in una lettera indirizzata ai membri democratici del Congresso, ha ribadito di non avere alcuna intenzione di ritirarsi dallaalla Casa Bianca, nonostante le preoccupazioni riguardanti la sua salute. "Voglio che sappiate che, nonostante tutte le speculazioni sulla stampa e altrove, sono fermamente impegnato a restare in questa, a condurla fino alla fine e aDonald", ha scrittocitato dalla Cnn.