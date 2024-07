Vannini al timone del Gispi Per lui è un ritorno a Prato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) La Serie C 2024/25 inizierà il prossimo 13 ottobre. E iTigers affronteranno il campionato con una nuova guida tecnica: si tratta di Lorenzo, affiancato da Luca Nuti. Elia Guastini è stato confermato come direttore tecnico del club, mentre Alessandro Boscolo potrebbe comunque restare nello staff (anche se la sua permanenza al momento è in dubbio). Manca solo la presentazione ufficiale, ma per i Tigers si apre un nuovo ciclo:nell’ultimo quinquennio ha allenato il Pistoia Rugby, ma aveva iniziato a giocare a rugby proprio ae per lui si tratta quindi di un. Più o meno come Nuti, che lo affiancherà in questa avventura e che ha deciso di tornare dopo circa un quadriennio di lontananza dalla palla ovale per stare vicino alla famiglia.