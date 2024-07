Un’auto finisce in un laghetto a Montefano | coppia di anziani muore si sospetta un gesto volontario

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 7 luglio 2024) Questa mattina, un tragico evento ha scosso, in provincia di Macerata, dovecon a bordo unadiè finita neldel Circolo per la pesca sportiva Wild Fish Azzoni. La vettura, una Fiat Punto, si è inabissata e i due coniugi, un uomo di 92 anni e una donna di 84 anni provenienti da Filottrano, sono morti. I sommozzatori dei vigili del fuoco di Macerata sono intervenuti per recuperare i corpi e l’automobile. Le indagini dei carabinieri hanno rivelato che si è trattato di un. Leggi anche: Parigi: un padre getta dalla finestra i suoi due figli, di 2 e 5 anni, poi si suicida L’anziana donna aveva da tempo l’Alzheimer e il marito non era più in grado di sopportarne il peso. Decisi a porre fine alle loro sofferenze, si sono diretti ale si sono lanciati in acqua.