Un tè pomeridiano a Londra? I luoghi migliori dove gustarlo

(Di domenica 7 luglio 2024) Life&People.it L’afternoon tea è una tradizione ache risale al 1800 ed è unicamente Brittanica, tanto importante quanto il cambio della guardia a Buckingham Palace. La storia fa risalire questa dolce abitudine al languorinodi Anna, la settima duchessa di Bedford, amica della regina Vittoria. Ciò che originariamente era un semplice desiderio di uno spuntino leggero tra pranzo e cena si è trasformato poi rapidamente in un’occasione sociale e culturale senza pari. Un momento per stare insieme in cui le conversazioni prendono il volo, spaziando dai pettegolezzi di corte alle ultime prodezze della nazionale di calcio. Il tètra tradizione e modernità Il tè del pomeriggio non è solo una questione di pregiate miscele, ma rappresenta l’incarnazione dell’eleganza e della raffinatezza raccontata attraverso mise en place impeccabili.