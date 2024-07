Triple H sulle sue conferenze stampa | A volte mi sembrano un ppv di 7 ore

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 7 luglio 2024) Money In The Bank è passato agli archivi con molta carne al fuoco. Come di consueto, dopo la fine del PLE, si è tenuta la conferenzapost evento conH che ha risposto a varie domande toccando vari argomenti e svicolando di fronte ad una domanda relativa alla vicenda Vince McMahon. Non è mancata una allusione alla AEW o meglio una frecciatina alla federazione di Tony Khan, pur mai nominandola. “Non vedo l’ora finisca” Durante la conferenzapost Money In The Bank,H ha pronunciato una frase che non è passata inosservata e che ha il sapore di una frecciatina alla AEW. The Game, commentando la lunghezza della sua conferenza, ha usato questa espressione: “Ami sembra di stare nel main event di uno di quei ppv da 7 ore con l’ansia che si arrivi alla fine”.