Traffico Roma del 07-07-2024 ore 07 | 30

(Di domenica 7 luglio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione circolazione scorrevole al momento lungo la rete viaria della capitale in zona Fonte Nuova dalle ore 16 di questo pomeriggio chiusa alvia Nomentana via Primo Maggio al bivio con via Boccaccio devi anche la linea bus 337 sulla Nomentana bis e in via Tor Sant’Antonio per il trasporto pubblico locale indetto uno sciopero oggi di 4 ore dalle ore 20:30 di questa sera alle 0:30 che interessa le reti ATACTPL e autoservizi Troiani per il trasporto ferroviario in corso uno sciopero nazionale di 24 ore per il personale di Ferrovie dello Stato Trenitalia Italo e Trenord fino alle ore 21 di questa sera con possibili cancellazioni o variazioni del servizio per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito