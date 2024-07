Oroscopo Paolo Fox della settimana dall' 8 al 14 luglio 2024 con classifica stelle

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di domenica 7 luglio 2024) Cosa ha in serbo l'diFox per la'8 al 14? Segnaliamo il transito di Venere in Leone che movimenta le prossime giornate da una prospettiva astrale. Tra i segni zodiacali più fortunati troviamo all'appello il Sagittario, il Leone, l'Ariete, la Bilancia ed anche il Gemelli. Approfondiamo il discorso leggendo le previsioni astrologicheli diFox al 14e lada 3 a 5leFox'8 al 14: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: sentimenti coinvolgenti ed energia positiva. Fortunate le coppie in procinto di sposarsi. Per i single è prevista un'inattesa rinascita. Sarà bene uscire più spesso possibile di casa. Lavoro: la crescita è prevista anche nella professione.