Olanda-Turchia Montella | Dispiace ma siamo tra le migliori cinque squadre

(Di domenica 7 luglio 2024) Dura 70 minuti il sogno dellanei quarti di finale di Euro 2024, poi l’uno-due dell’che pone fine alla cavalcata della nazionale del ct Vincenzo. L’allenatore italiano, però, non può far altro che lodare i suoi giocatori per il torneo disputato. “Ci, ma penso chetra le– le sue parole riportate dal portale Masterhaber.com – Abbiamo disputato il match con il nostro spirito messo in campo dall’inizio di questo Europeo.orgogliosi di avere una certa identità. Avevamo un sogno, eravamo molto vicini ma non dobbiamo prenderla come una delusione.stati bravi ma eravamo la squadra più giovane del torneo, certi momenti per noi sono più difficili da gestire. Tutti i tifosi di altre nazionali hanno tifato per noi e il nostro modo di giocare.