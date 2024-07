Lorenzo Musetti pensa alla seconda settimana a Wimbledon | Devo alzare il mio livello di tennis

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Prima qualificazione agli ottavi di finale aper. Il carrarino ha rispettato i pronostici e sconfitto l’argentino (n.122 del mondo) Francisco Comesaña con il punteggio di 6-2 6-7 (4) 7-6 (3) 6-3. Un match condizionato dalle tante interruzioni per via della pioggia e in cuiha trovato solo a sprazzi la miglior versione di se stesso. “Una giornata lunga per la pioggia, ma siamo a Londra e lo sappiamo.dire che quando sono rientrato per il primo stop ero molto frustrato per come fosse andato il secondo set, perché ho avuto tante occasioni per vincerlo. Ero molto nervoso e non è un caso che quando siamo rientrati il set più brutto da parte mia sia stato il terzo e ho preso coraggio nel corso del tie-break e ne sono uscito da giocatore e questo ha fatto un po’ svoltare il match“, ha raccontato in conferenza stampa.