Lecco risse e pestaggi in strada | branchi di ragazzine terrorizzano i residenti

(Di domenica 7 luglio 2024), 7 luglio 2024 –violente. Si insultano, si minacciano, si puntano il dito contro, si spintonano, si tirano i capelli, si picchiano. Spesso in branco. Proprio come i maschi. A volte peggio dei maschi. O contro i maschi. Non si fermano davanti a nulla e davanti a nessuno, neppure di fronte agli adulti che cercano di separarle, né ai carabinieri che arrivano a sirene spiegate. Lo mostrano le immagini di alcuni video girati in centro adurante alcunedi, dove le protagoniste sono, anche, le adolescenti. A postare sui social è stato il consigliere regionale lecchese di Fratelli d'Italia Giacomo Zamperini, all'indomani della lettera scritta dai sindaci della provincia al prefetto per reclamare più sicurezza urbana e denunciare il senso di abbandono che provano, perché lasciati da soli ad affrontare i baby delinquenti di quartiere che imperversano sempre più.