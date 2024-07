La poliziotta Giulia Latorre chiede alla compagna di sposarla | la proposta della figlia del marò Massimiliano durante il giuramento a Sulmona – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Momento di gioia per ladel, 30 anni,ilcome agente di polizia penitenziaria, ha chiesto, Rosy Grano, anche lei nelle forze dell’ordine, come agentepolizia di Stato, diha pubblicato unsu Tiktok in cui si vedono i colleghi in posizione di picchetto mentre tengono in mano rose al posto delle spade, quindipassa e le raccoglie una a una, fino a inginocchiarsi davanti a Grano, anche lei in divisa, facendole la fatidica domanda. Al “sì” l’abbraccio tra le due, quindi l’entusiasmo di amici e colleghi. Al, riporta Repubblica, c’erano tutti meno la mamma di, morta due mesi fa a causa di un cancro.