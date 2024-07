Ipotesi nuovo maxi parcheggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Piazza San Giovanni Battista diventerà un? È questa una delle domande che sta animando l’amministrazione comunale, che starebbe valutando la possibilità di chiudere il tratto di via Marsala che va dal confine nord della superficie fino all’ingresso di piazza Garibaldi, per portarvi alcune nuove file di parcheggi. Non un numero indifferente: circa 80 posti auto, mentre la viabilità in direzione nord e sud continuerebbe a funzionare lungo via San Martino e via Calatafimi. In un caso del genere, comunque, sarebbe da capire come verrebbe recuperata la viabilità di via Marsala, che di certo fungeva da valvola di sfogo per le due strade laterali. Senza una soluzione alternativa, la viabilità di zona sarebbe molto simile a quella vissuta nei giorni di mercato infrasettimanale.