Inter un’entrata certa in difesa L’altra dipende da… de Vrij – CdS

(Di domenica 7 luglio 2024) L’farà assolutamente un acquisto inin vista della prossima stagione. Il Corriere dello Sport definisce il ruolo e ipotizza un altro scenario che riguarda Stefan de. PRIMO ACQUISTO – L’infortunio di Tajon Buchanan ha cambiato radicalmente i piani dell’sul mercato. Il giocatore canadese rimarrà fuori minimo per 4 mesi e rischia di rientrare direttamente nel 2025. Per questo motivo è impossibile non pensare ad un nuovo acquisto per colmare il vuoto creatosi sulla fascia sinistra. Carlos Augusto non verrà impiegato nella prossima stagione da braccetto, sarà infatti alzato come vice-Dimarco. Tornerà insomma nel ruolo che nelle idee della società era quello per cui era stato acquistato. La dirigenza si muoverà perciò alla ricerca di un difensore centrale di piede sinistro da affiancare ad Alessandro Bastoni.