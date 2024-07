Incidente a Bologna morto tarantino di 34 anni

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di domenica 7 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoLa notte scorsa a, un ragazzo di 34di nome Marco Fanelli, originario di Taranto, è deceduto in uncon la sua moto. Marco era residente in città e lavorava come coordinatore commerciale per la filiale digitale di una banca. Il tragicoè avvenuto lungo viale Pertini, in direzione di via Emilia Ponente. Marco ha perso il controllo della moto circa cento metri prima dell’intersezione, finendo sullo spartitraffico centrale per cause ancora da chiarire. Dopo l’impatto, il giovane è caduto e ha strisciato per una ventina di metri. L’è avvenuto poco dopo le 2 del mattino e sono intervenuti il personale del 118 con ambulanza e automedica, insieme ai vigili urbani per i rilievi. Purtroppo, Marco è deceduto in pronto soccorso a causa delle gravi ferite riportate.