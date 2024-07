Il nuovo Cesena prende forma Dopo Calò e Antonucci Mangraviti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Tre volti nuovi già in campo martedì a Villa Silvia per il primo allenamento della stagione, un obiettivo che si era dato il ds Fabio Artico alla vigilia del mercato e che sta per diventare realtà. La settimana si aprirà domani con l’annuncio dell’arrivo del centrocampista ex Cosenza Giacomo. La formula trovata con il club calabrese è quella dell’acquisto a titolo definitivo, ilverserà nelle casse rossoblù una cifra attorno ai 250mila euro, per il calciatore, invece, contratto triennale. A ruota dovrebbe seguirlo il fantasista, ma con spiccate doti offensive, il classe 99, Mirko. L’ex Roma non rientra nei piani dello Spezia che però vuole monetizzare anche con la cessione a titolo temporaneo. La formula pertanto già trovata è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto, si stanno limando gli ultimi dettagli con l’agente del giocatore.