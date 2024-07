Il Napoli si gode Folorunsho | Conte ha posto un veto

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 7 luglio 2024) Ilinizierà arsi Michaelal rientro delle vacanze dopo l’esperienza, purtroppo sfortunata, a Euro 2024 Michaelha disputato una stagione straordinaria con la maglia dell’Hellas Verona. Il centrocampista si è guadagnato anche la convocazione per Euro 2024. Luciano Spalletti lo stima molto e infatti lo ha fatto anche esordire in amichevole a Empoli contro la Bosnia e soprattutto all’Europeo, in campo nel finale nella vittoria contro l’Albania. Il centrocampista italiano rinnovato pochi giorni fa il suo contratto con ilfino al 2029, candidandosi a essere uno dei futuri pilastri della rosa dei partenopei. Antonio, infatti, lo stima molto. Quello che più farà comodo alè la duttilità di, che infatti può ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo.