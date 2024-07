È morto Jon Landau il leggendario produttore di Titanic e Avatar

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Il mondo del cinema piange la scomparsa di Jon, il celebrecinematografico noto per la sua prolifica collaborazione con il regista James Cameron., che avrebbe compiuto 64 anni il prossimo 23 luglio, si è spento lasciando un vuoto incolmabile nell’industria cinematografica. La sua carriera è stata costellata di successi straordinari, a partire dalla vittoria dell’Oscar come miglior film per “” nel 1997. Il film, che ha incassato oltre un miliardo di dollari al botteghino, è diventato un fenomeno globale, segnando un’epoca e consacrandocome uno dei produttori più influenti di Hollywood. La collaborazione con Cameron è proseguita con il kolossal fantascientifico “” nel 2009. Il film, che ha rivoluzionato il cinema con la sua tecnologia 3D all’avanguardia, ha superato “” diventando il film con il maggior incasso di tutti i tempi.