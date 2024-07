Due incidenti in via Pasubio Schianto anche al solito incrocio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Duepiuttosto seri sono accaduti ieri in via, lungo la nazionale a sud di Porto d’Ascoli. Nel primo pomeriggio, poco dopo le ore 15 due uomini in sella a una Vespa si sono scontrati con una Jeep ed entrambi sono rimasti feriti. G.O. di 47 anni è stato trasportato all’ospedale di San Benedetto mentre R. G. di 46 anni, ben più grave, è stato trasferito in Eliambulanza all’ospedale di Ancona. Entrambi sono campani. Sul posto 118 con due ambulanze e polizia locale per i rilievi. Altropiuttosto severo era già accaduto ieri mattina alle 5,20 sul versante sud del sottopasso ferroviario della linea per Ascoli. Vi sono rimasti coinvolti un furgone carico di latticini ed un’auto che ha centrato il lato guida del camion. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti, per cui la centrale operativa del 118 ha fatto intervenire due ambulanze della potes i cui equipaggi hanno stabilizzato i pazienti prima di trasportarli al pronto soccorso di San Benedetto.