Dove vedere Paolini-Keys oggi in tv Wimbledon 2024 | canale esatto orario programma streaming

(Di domenica 7 luglio 2024), domenica 7 luglio, scenderà nuovamente in campo l’azzurra Jasmine, impegnata questa volta nel quarto turno del tabellone di singolare femminile di: sull’erba outdoor britannica, la numero 7 del seeding affronterà la statunitense Madison, numero 12. LA DIRETTA LIVE DIDALLE 14.00 Il match si giocherà sul Court 1 e sarà il primo a partire dalle ore 14.00 italiane: si tratterà del secondo confronto tra le due sul circuito maggiore. Nell’unico precedentevinse con un doppio 6-1 nel trentaduesimi di Dubai 2023. A Montreal 2023, invece, la statunitense nei sedicesimi si ritirò dal torneo prima della disputa dell’incontro. La diretta tv del match tra Jasminee Madisonsarà affidata a Sky Sport Arena (204) e a Sky1 (252), mentre la direttasarà fruibile su Sky Go e Now, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.