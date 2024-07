Ciclismo Lorenzo Magli centra il successo nelle valli aretine

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Arezzo, 7 luglio 2024 – Finalmentela punta di diamante della formazione Mastromarco Sensi Nibali 2024 hato ilassicurandosi una classica nobile delnazionale come il Giro dellea Rigutino di Arezzo, giunto all’edizione n.63. E’ stato un arrivo in volata di un gruppo ristretto dopo una gara lunga 160 km condotta ad oltre 43 di media nonostante le salite. Pochi anche i ritiri in quanto dei 133 partenti ben 92 hanno tagliato il traguardo. In volata, atleta di Fibbiana di Montelupo Fiorentino fratello minore di Filippo professionista che corre nella VF Group Bardiani Faizanè, ha ingaggiato un bel duello con il bresciano Belleri della Hopplà Petroli Firenze Don Camillo che aveva quale spalla anche il valdarnese Regnanti.