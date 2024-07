Calciomercato maxi-operazione Juve-Roma | in 4 possono cambiare maglia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 7 luglio 2024) Grandi manovre sultrantus e. I bianconeri sono scatenati in entrata e uscita e si preannuncia una vera e propria rivoluzione. La ‘Vecchia Signora’ ha già definito due colpi importanti per il centrocampo: Douglas Luiz e Thuram. In attesa di presentare una nuova offerta all’Atalanta per Koopmeiners, lantus prepara le strategie in attacco. Come confermato anche da CalcioWeb, lasi è avvicinata ad assicurarsi le prestazioni di Federico Chiesa. La valutazione dei bianconeri è di circa 25 milioni di euro. Lacon laLantus e lasono in trattativa anche per altri profili. I giallorossi continuano il pressing anche per Matias Soulé, giovane talento reduce dalla stagione positiva con ladel Frosinone.