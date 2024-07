Australiani otto mesi in barca | Owen e Annemaree a Numana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024), una coppia di coniugi, sognano una vita ina vela e così lasciano il lavoro a Brisbane, salutando famiglia ed amici per viaggiare 8all’anno con la loroAbby Rose. Un’esperienza meravigliosa fatta di incontri, fascino per l’esplorazione e la voglia di viaggiare e vedere il mondo navigando per i mari. È così che durante il tour nel mediterraneo i temerari viaggiatori hanno fatto tappa a, accolti dalla Lega Navale, da Rodolfo Borsini e dagli altri collaboratori, che vedendo la loro imzione nei pressi del porto, lo scorso venerdì 28 giugno, li hanno aiutati ad attraccare in sicurezza. È seguito un bellissimo momento di condivisione nella sede della Lega navale italiana – sezioneche ha visto la partecipazione anche di numerosi cittadini, e dovehanno raccontato i momenti salienti del viaggio finora affrontato.