Alex Marangon fratture ferite alla testa e un' emorragia interna | l' ipotesi dell' omicidio

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 7 luglio 2024) Segni di violenza,provocate da un oggetto contundente, unadovuta a un trauma al torace e numerose costole rotte. E' quanto emerso dautopsia sul corpo di, il 25enne di Marcon, nel Trevigiano, il cui corpo senza vita è stato ritrovato nel greto del fiume Piave il 4 luglio, due giorni dopo la sua scomparsa. Lesono soprattutto sul lato sinistro del corpo e sono compatibili con dei colpi di bastone o di una pietra di fiume. Il ragazzo potrebbe dunque essere essere stato ucciso, anche se al momento la possibile arma del delitto non è ancora stata ritrovata. Le primesmentite dall'autopsia In un primo momento incidente o suicidio erano leal vaglio degli investigatori:infatti, stando alle informazioni date da alcuni testimoni e amici, si era allontanato per un bagno nel fiume dopo aver preso parte a una festa con tradizioni sciamaniche'Amazzonia e decotti psichedelici a base di ayahuasca.