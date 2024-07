Affluenza alle stelle e primi instant-poll | la Francia verso il caos La bordata del Cremlino

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Inè il giorno del secondo turno delle legislative, le elezioni anticipate indette da Emmanuel Macron dopo la disfattaEuropee. Dopo i 76 deputati eletti al primo turno, i francesi (49 milioni gli aventi diritto iscrittiliste elettorali) sono chiamatiurne per assegnare i rimanenti 501 seggi. Il Rassemblement National di Marine Le Pen, che ha conquistato 39 seggi al primo turno, prenderà parte a 353 duelli, mentre saranno 86 le sfide tra tre candidati e due quelle tra quattro. La sinistra del Nouveau Front Populaire, che domenica scorsa ha visto eletti 32 suoi deputati, è in corsa in 208 testa a testa, 89 triangolari e nelle due quadrangolari. Quindi il blocco di centro di Ensemble e dei suoiati, che hanno vinto due circoscrizioni e concorreranno in 161 duelli, 70 triangolari e due quadrangolari.