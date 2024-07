Venezia Di Francesco | Società ottima grande disponibilità dai ragazzi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Ildi Eusebio Diinizierà domani il ritiro in preparazione alla Serie A 2024/2025. L’ex tecnico di Frosinone e Roma, tra le altre, ha parlato alla vigilia del raduno di Falcade: “Voglio ringraziare innanzitutto il Frosinone, il presidente Stirpe e il direttore Angelozzi. Non cerco alibi per la retrocessione, ma non meritavamo di andare in Serie B. Ilè un’e mi ha attirato per la sua organizzazione. Imi hanno dato subito. Dobbiamo fissare un obiettivo finale e raggiungerlo con il duro lavoro. Serve rispetto per la maglia che si indossa”., Di: “dai” SportFace. .