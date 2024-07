Torraccia arrivano le motoseghe | saranno abbattuti 126 alberi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Pesaro, 6 luglio 2024 –pronte a partire per l’abbattimento di 126, in via Grande Torino, per lasciare spazio alla nuova pista ciclo-rotellistica. E’ quanto contenuto nell’autorizzazione di Aspes lunedì scorso. Il dirigente del servizio opere pubbliche aveva formalizzato l’autorizzazione appena dieci giorni prima e ad inizio settimana è arrivata la “sentenza” di Aspes, contenuta in tre pagine pubblicate sull’albo pretorio. “Autorizza all’abbattimento deglidi proprietà pubblica”, è quanto si legge nel provvedimento, che riguarda 126 piante di cui 72 tutelate dalla legge regionale. Tra queste ci sono 15 aceri campestri, 41 pioppi bianchi, 15 olmi campestri e 1 frassino maggiore. Per rimpiazzare i 126che dovranno esserein quell’area, tra le clausole poste da Aspes, c’è la prescrizione che vengano posti a dimora, quale compensazione dell’abbattimento, 197“nuovi” di cui 144 appartenenti all’elenco delle piante tutelate dalla Regione.