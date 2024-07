Stromboli sorvegliato speciale | cosa c' è da sapere sull' explosion quake

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 6 luglio 2024) I vulcani siciliani sorvegliati speciali. Dopo l'attività eruttiva dell'Etna di giovedì sera, nonostante l'emissione di cenere si sia fermata già nella mattinata di venerdì, per meta giornata l'Unita di crisi ha disposto la chiusura dei settori di spazio aereo B2 e B3 dell'aeroporto di Catania. La pista risultava infatti inagibile a causa della copiosa caduta di cenere vulcanica. Anche loè in piena attività da giovedì e, per questo motivo, il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, lo definisce «un». Tanto da convocare, nella mattinata di venerdì, un Comitato operativo presieduto dal capo dipartimento Fabrizio Curcio. Nel pomeriggio è stata inoltre ascoltata la Commissione grandi rischi, riunita per una valutazione complessiva del fenomeno.