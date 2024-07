Spara a un uomo i fratelli lo massacrano a colpi di spranghe | tutti arrestati per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Roma, 6 luglio 2024 – Armati die mazze da baseball, sono stati tread aggredire un 36enne davanti a un bar di Fiano Romano, nella zona di Roma. Dopo giorni di indagini serratissima, stanotte i carabinieri li hannoper: in manette anche la vittima. I fatti sono avvenuti la sera del primo luglio davanti ad un bar del centro fianese, dovei tredi origine albanese – rispettivamente di 37, 39 e 40 anni – armati diin ferro e mazza da baseball hanno aggredito, per futili motivi, un connazionale. È scoppiata una lite a la vittima, un 36enne, ha estratto la pistola che aveva con sé,ndo un colpo che ha ferito ad una gamba uno degli aggressori. Le indagini La rapida indagine dei carabinieri della Compagnia di Monterotondo ha consentito in poco tempo di individuare i quattro uomini coinvolti nella rissa.