Prete aggredito in Congo Solidarietà a don Modesto

(Di sabato 6 luglio 2024) Ha provocato sgomento la notizia dell’aggressione subita dal sacerdote donHabinsuti Subwanone, appartenente alla diocesi di Goma, nella Repubblica Democratica deldopo essere stato per anni nella nostra diocesi. Secondo le prime ricostruzioni, donè stato avvicinato da alcuni sconosciuti che lo hanno derubato e percosso, tanto da fargli perdere i sensi: trasportato in ospedale fortunatamente non risultano gravi conseguenze per l’accaduto, ma tanto è stato lo spavento per un episodio che in quelle terre è purtroppo frequente, vista la presenza incontrollata di bande armate, soprattutto nella zona di confine con il Rwanda. Donera tornato in Africa per continuare l’opera di dialogo e di pace portata avanti dall’ambasciatore italiano Luca Attanasio, ucciso il 22 febbraio 2021 durante un attentato mentre viaggiava sul convoglio del Programma alimentare mondiale con esponenti della missione dell’Onu per la stabilizzazione della Repubblica Democratica del: con lui persero la vita il carabiniere della scorta Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo che li accompagnava.