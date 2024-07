Portorico-Messico oggi in tv | programma orario e diretta Preolimpico San Juan 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come semifinale del torneodi Sandi. Nuovo atto di un derby che nella storia ha infuocato l’America latina, grazie alla passione che contraddistingue queste due Nazionali, tanto più in competizioni come questa, in cui in palio c’è un posto alle prossime Olimpiadi. Ilproverà a sorprendere i padroni di casa con una prestazione di alto livello, ma è chiaro che, in questo caso, gli occhi siano tutti su, alla ricerca di conferme importanti dopo la vittoria storica contro l’Italia, in cui la stella di José Alvarado ha illuminato la scena con 29 punti segnati per proiettare i suoi al primo posto del girone. La palla a due è fissata alle ore 01:00 di domenica 7 luglio.