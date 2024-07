Olimpiadi al Centro Diurno Competizione e allegria fanno bene a tutte le età

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) Il 2024 è l’anno dei giochi olimpici. Il riferimento non è solo ai prossimi giochi di Parigi, ma a quelli di Villa Cortese. AlIntegrato "Vittorio Crespi" si sono infatti svolte lea cui hanno partecipato tutti gli ospiti della Rsa. L’animatrice Marika Brignani spiega la bella iniziativa svoltasi presso il Cdi della Casa Famiglia del Gruppo Sodalitas: "Un po‘ diedfale età, e allora perché non mettersi in gioco? Le attività hanno messo in campo sia il fisico sia la mente dei partecipanti". Un impegno coronato dal gradimento dei partecipanti che hanno svolto – divertendosi – il compito più importante: muoversi. Le proposte sono state curate dalla fisioterapista e dalle animatrici del Cdi, Manuela e Marika, con la preziosa collaborazione delle operatrici socio sanitarie, Claudia e Paola.