MotoGP GP Germania 2024 Martin | Non penso alla pole Bastianini e Bagnaia in forma

(Di sabato 6 luglio 2024) “La verità è che nontroppo a questa. Sono concentrato sulla gara del pomeriggio, stiamo soffrendo con entrambi gli pneumatici. Non sono in difficoltà in punti specifici della pista, ma non mi trovo al 100% con le gomme in generale. Sarà una gara di gestione delle gomme. Vedremo cosa riuscirò a fare, sicuramente Enea e Pecco sono ine hanno un gran passo“. Queste sono le considerazioni di Jorge, rilasciate al termine delle qualifiche del Gran Premio di. Su circuito del Sachsenring, il pilota spagnolo non ha dato particolarmente pesoraggiunta con la sua Ducati in vista della gara domenicale, contentratosi infatti sulle qualità in pista dei rivali Eneae Pecco, entrambi italiani.