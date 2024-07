LIVE F1 GP Gran Bretagna 2024 in DIRETTA | bandiera rossa in Q1 Perez in ghiaia ed eliminato!

Leggi tutta la notizia su oasport

16.20 Situazione molto delicata soprattutto per chi si trovava in fondo alla fila, perché rischiano di trovare la pioggia nel corso del giro lanciato. 16.19 Si riparte! 7 minuti e 30 secondi al termine del Q1, ma attenzione alla pioggia che sembra ormai imminente. Potrebbe essere decisivo proprio il primo giro lanciato di questo run per superare il taglio. 16.18 La sessione ripartirà tra un minuto! Si è già formata una lunga coda in pit-lane. Tutti pronti a scendere in pista con gomme soft. 16.17 Ecco l'immagine dibloccato nelladopo il testacoda a Copse: RED FLAG Sergiois out of qualifying after beaching his car #F1 #BritishGP pic.twitter.com/tMpOJ5J9Ya — Formula 1 (@F1) July 6,16.