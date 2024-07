Iran vince il riformatore Pezeshkian Khamenei non si dispiace

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 6 luglio 2024) Inha vinto Massoud, cardiochirurgo appartenente al fronte dei riformatori (che, va detto subito, non significa che Teheran abbia eletto a presiedente John Stuart Mill). Ha battuto con il 53,3%, corrispondente a circa 16,3 milioni di voti, il candidato conservatore Saeed Jalili, che invece ha preso 13,5 milioni di voti (44%). La leadershipiana ci teneva che l’affluenza fosse “presentabile”, come dice una fonte locale che vuole evitare di essere nominata: alla fine è stata di dieci punti percentuali superiore al primo turno (quando fu la più bassa della storia), in parte anche grazie al prolungamento di quattro ore dell’apertura dei seggi: “Volevano che non fosse bassa come quella del primo turno, perché toglieva senso al concetto di Repubblica, ma nemmeno che fosse un’ondata, perché temevano che quello avrebbe significato o la mobilitazione in massa dell’opposizione, oppure la forzatura da parte dei conservatori: processi entrambi non voluti”.