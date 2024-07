Investita e uccisa Lucia era sposata ed aveva una bimba di 7 anni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 6 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUna tragedia ha scosso la comunità di Camposano nella notte scorsa.Passariello, una giovane madre di 27, è statamentre passeggiava con le sue nipotine in via Croce San Nicola. La donna,e madre di unadi sette, è stata colpita in pieno da una Suzuki Splash guidata da un 26enne cheun tasso alcolemico pari a 1,7 g/l. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di Nola, la vittima stava camminando sul bordo della strada con le due nipotine di 10 e 7. L’automobilista, in evidente stato di ebbrezza, ha perso il controllo del veicolo, travolgendo la donna e sbalzandola oltre un muro alto un metro e mezzo in un terreno adiacente.è morta sul colpo, mentre le due bimbe, miracolosamente illese fisicamente, sono state trovate in stato di shock.