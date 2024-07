I mezzi d’epoca | storia bellissima

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Continua nel segno della collaborazione il rapporto fra Aci Prato e il Gruppo Storico Vigili del Fuoco, sezione di Prato. Una partnership andata in scena anche durante la recente tappa pratese della Mille Miglia 2024, con l’associazione che ha ricostruito all’interno del Lanificio Fratelli Balli sia l’allestimento deianni ’50 che la parte relativa ai figuranti. Una collaborazione ancora più speciale rispetto a quella del 2021, quando l’associazione aveva caratterizzato cone persone la propria presenza in piazza delle Carceri. "Mantenere in vita la memoria storica deima anche della parte tecnica di efficienza delle auto è un elemento fondamentale – spiegano il presidente di Aci, Federico Mazzoni e il direttore Claudio Bigiarini -.