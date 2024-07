Harry non è il vero nome del principe La scoperta della stampa inglese | Si chiama Henry e non ha un cognome

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 6 luglio 2024) Ilnon sidavcosì. Non ci credete? Eppure è tutto. Non a caso quando, insieme a Meghan, si è trovato a dare un cogai figli Lilibet e Archie ilsi è trovato in difficoltà. Basta infatti una veloce ricerca sul web per scoprire ilcompleto del Duca di Sussex, ma è il tabloidThe Mirror a comunicare la storia che si nasconde dietro il cambiamento del suo appellativo. Conosciuto cometo così anche all’internofamiglia reale, in verità ilsiCharles Albert David. E non ha un cog: «Usa Sussex o Mountbatten-Windsor», riferiscono i giornali di Londra.Leggi anche: Tragedia durante il Giro dell’Austria: André Drege muore a 25 anni dopo una terribile caduta «I membrifamiglia reale – ha spiegato la testata Vanity Fair – non hanno bisogno di un cog, ma se in qualsiasi momento qualcuno di loro ne avesse necessità , sarebbe Mountbatten-Windsor».