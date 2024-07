Genoa | lunedì inizia il raduno prima amichevole il 14 luglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Ilè pronto a rimettersi in moto in vista della prossima stagione.inizierà ilinformale per la ripresa graduale, che prevede una serie di test fisici e atletici, sotto le direttive dei preparativi. Gli uomini guidati da Gilardino, mentre attendono gli aggiornamenti dal mercato, si recheranno al ‘Gianluca Signorini’. Successivamente, la squadra partirà per la Val di Fassa, dove resterà tra il 13 e il 26. Sono previsti poi alcuni match amichevoli contro il Fassa, il 14a Moena, il Venezia, il 20, il Mantova, il 25e infine contro il Brescia il primo di agosto. Il nove agosto è poi previsto l’esordio nel primo turno di Coppa Italia, giocando al ‘Ferraris’ contro la Reggiana. Sabato 17, alle 18:30, inizierà il campionato contro l’Inter.