F2 prima vittoria di Kimi Antonelli | trionfo nella Sprint Race a Silverstone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024), 6 luglio 2024 –in Formula 2 per Andrea. Il diciassettenne bolognese ha messo la sua monoposto davanti a tuttidial termine di una gara rocambolesca corsa sotto una pioggia battente. Il diluvio che ha sferzato la pista britannica ha influenzato l’andamento del GP di Formula 2, con ben due safety car sul tracciato e diverse interruzioni.riporta così un italiano davanti a tutti in gara dopo Ghiotto. Il bolognese conferma così di avere grande talento e manda un segnale importante alla Mercedes, candidandosi ancor di più per la successione di Lewis Hamilton destinato alla Ferrariprossima stagione di Formula 1.è scattato dalla pole e ha mantenuto saldo il comando per tutti i ventuno giri.