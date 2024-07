Einaudi reinventa il suo Thoreau | La bellezza nei dettagli del mondo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) di Andrea Spinellireimmaginato. C’è Walden ovvero Vita nei boschi, uno dei romanzi più influenti sul pensiero ecologico contemporaneo, dietro lo spettacolo con cui domani alle 21.30 Ludovico, sul palco dell’Amintore Galli di Rimini, torna a sfogliare le suggestioni di In A Time Lapse, album del 2013 ispirato ai principi con cui David Henrynell’Ottocento ha cresciuto la coscienza ambientalista d’America. In A Time Lapse Reimagined è, infatti, un viaggio nel tempo e nello spazio che vede il celebrato pianista piemontese affiancato da Federico Mecozzi a violino e viola, Redi Hasa al violoncello, Rocco Nigro alla fisarmonica, Alberto Fabris al basso, Sebastiano De Gennaro alle percussioni, Gianluca Mancini ai live electronics, Francesco Arcuri a tutti quegli strumenti convenzionali e non, chiamati a colorare alcuni tra i momenti più sorprendenti dello show.