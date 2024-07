DiSTABiF | a Caserta il 9 Congresso Mondiale sull’Allelopatia dall’8 al 10 luglio

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 6 luglio 2024). La città disi prepara ad accogliere un evento di rilievo internazionale: il 9°che si svolgeràal 102024 presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Questo importante appuntamento triennale, promosso dall’IAS International Allelopathy Societ, vedrà protagonista l’AC, selezionato come ospite per questa edizione. A guidare il comitato organizzativo è il professor Antonio Fiorentino, professore in Organic Chemistry nonché Direttore deldidell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. L’evento gode del patrocinio della Regione Campania, della Provincia e del Comune di, oltre al supporto di aziende del settore, enti pubblici e privati ed associazioni.