Certezza Inter L’identikit di Ausilio | Serve un difensore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) La scelta è fatta: l’prenderà undi piede sinistro. È così che i dirigenti e il tecnico Simone Inzaghi hanno deciso di ovviare al brutto infortunio capitato in nazionale a Tajon Buchanan, colpito da una frattura alla tibia della gamba destra a seguito della quale è già stato operato. Starà fuori per quattro mesi, conseguentemente un mercato che si riteneva virtualmente chiuso in entrata dovrà essere rivisto con un nuovo innesto. A margine di un evento ieri sera a Forte dei Marmi, il dsista Pieroha raccontato quale decisione è stata presa sul tema. "Ci siamo già confrontati con l’allenatore - le sue dichiarazioni -. I nomi li conosciamo noi, sarà unper il centrosinistra perché Carlos Augusto è stato di fatto utilizzato come quinto di centrocampo, anche se all’occorrenza ha giocato da terzo in difesa.