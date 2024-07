Calciomercato Parma grande nome in attacco | che trattativa!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 luglio 2024) Uninper celebrare la promozione in Serie A e per garantirsi, fortemente, la possibilità di competere per la salvezza del prossimo anno. Questi sono i piani bellici, per così dire, dei crociati che lo scorso anno hanno dominato prepotentemente la classifica di Serie B terminando al comando delle operazioni con un buon margine di vantaggio sulle dirette inseguitrici. Un’annata quasi perfetta, insomma, che ha permesso a Fabio Pecchia di certificare un salto di categoria che nei campionati precedenti non era riuscito. Adesso, la società gialloblù potrà pianificare attentamente ildelpartendo, magari, proprio dalcolpo in avanti che farebbe impazzire i tifosi. Ma di chi stiamo parlando?, occhi su Arek Milik (Crediti foto: Juventus Facebook)Ilacquisto in, per infuocare definitivamente la passione dei tifosi, potrebbe essere servito.