Bellaria regina del turismo Cinque mesi da record

(Di sabato 6 luglio 2024) IlIgea Marina cresce. Lo dicono i dati. Infatti, l’analisi della Camera di commercio della Romagna, fatta comparando i primi 5del 2024 e i primi 5del 2023, evidenzia comesia la città costiera della provincia con la maggiore crescita di presenze. Un incremento del +18,6% per quanto riguarda i pernottamenti più alto rispetto ai numeri registrati da Rimini (+15,2%) e Riccione (+13,1%). Per quanto riguarda l’entroterra, Santarcangelo registra un lieve calo nelle presenze (-2,4%). Scenario analogo per Verucchio con una decrescita da gennaio e maggio del -1,5%. Anche per quanto riguarda gli arrivi, nel periodo gennaio-maggio,grazie al suo +21,8% sul 2023 sembra confermarsinel: meglio di Rimini (+12,5%) e Riccione (+13,4%), sulla costa solo Cattolica fa di più (+23%).