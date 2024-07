Zonari | Agente sola in servizio Serve chiarezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’aggressione dell’di Polizia Locale, l’altro giorno al parco Pareschi, diventa un caso politico. A sollevare la questione, attraverso un’interrogazione rivolta – genericamente – all’amministrazione, è la capogruppo de La Comune, Anna. Sono tre i quesiti cheinserisce nel documento. L’intento è capire "per quale ragione l’di Polizia Locale ferita fossecon il cane: perché non vi era con lei almeno un collega?"; "se non si ritenga indispensabile agire affinché gli ordini digarantiscano pienamente la tutela e la sicurezza degli operatori senza affidarsi solo alla strumentazione in dotazione" e, da ultimo, se non si ritenga altrettanto opportuno "adeguare al più presto il Regolamento del Corpo di Polizia Locale Terre Estensi ai compiti che agenti e cani sono chiamati a svolgere".